Профессора, расчленившего аспирантку, приговорили к 12,5 годам

Соколов в последнем слове заявлял "дикой агрессии" девушки перед убийством.

Историк Олег Соколов, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, получил 12,5 года колонии строгого режима, сообщает zakon.kz.

Соколов в последнем слове заявлял о "травле" со стороны оппонентов и о "дикой агрессии" девушки перед убийством, передает РИА Новости.

Его признали виновным в убийстве своей сожительницы и аспирантки того же университета Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия, следует из трансляции заседания.

За убийство его приговорили к 12 годам лишения свободы, еще 1,5 года - за хранение оружия. В России наказание частично складывается, в связи с этим историк проведет в колонии строгого режима 12,5 лет.

Олег Соколов убил Анастасию Ещенко ночью 8 ноября 2019 года "в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности". После этого он расчленил труп и вечером того же дня начал по частям выкидывать его в Мойку. Во время одной из ходок Олег Соколов сам упал в реку — проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При историке нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а у него дома — голову Анастасии Ещенко. Олег Соколов в ходе последних заседаний утверждал, что убийство аспирантки было непреднамеренным и было спровоцировано ее поведением в последнее время, в частности оскорблением его детей.

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