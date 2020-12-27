Видео со свадьбы Алтынбековой появилось в Сети

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Большого скопления в зале не наблюдается.
Видео с торжества казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой появилось в Сети, передает zakon.kz.
На кадрах видно, как молодожены разрезают свадебный торт. Затем новоиспеченная жена передала десерт женщине, предположительно матери жениха. Большого скопления в зале не наблюдается.
Новость о свадьбе Сабины Алтынбековой появилась на прошлой неделе. Ее избранником стал продюсер Саят Тостыкбаев.
Ранее боец ММА Куат Хамитов заявлял, что ему нравится Сабина Алтынбекова, и он хочет добиться ее расположения. После этого заявления, Алтынбекова ответила, что не встречается с "Найманом". К слову, после новости о женитьбе, многие комментаторы в шутливой форме жалели Куата Хамитова.
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