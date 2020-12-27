Китай обгонит США к 2028 году из-за коронавируса

Этому способствовало умелое управление в период пандемии Covid-19.

Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира к 2028 году, что на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в докладе Британского центра экономических и бизнес-исследований, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

В докладе отмечается, что этому способствовало умелое управление в период пандемии Covid-19.

Хотя Китай был первой страной, пораженной Covid-19, он контролировал эту болезнь быстрыми и чрезвычайно строгими действиями. Это означало, что стране не нужно было повторять экономически парализующие локдауны, как это сделали европейские страны. В отличие от других крупных экономик, она избежала экономического спада в 2020 году и фактически, по оценкам, увидит рост на 2% в этом году, - сообщили авторы доклада.

Экономика США, напротив, сильно пострадала от эпидемии коронавируса с точки зрения абсолютных цифр. В США погибло более 330 000 человек, и было зарегистрировано около 18,5 миллиона подтвержденных случаев заболевания.

Экономический ущерб был смягчен денежно-кредитной политикой и огромными бюджетными стимулами, но политические разногласия по поводу нового пакета могут оставить около 14 миллионов американцев без выплат пособий по безработице в новом году.

По прогнозу Китай обгонит США примерно в 2028 году .

В течение некоторого времени главной темой глобальной экономики была экономическая борьба и борьба за мягкую силу между США и Китаем. Пандемия Covid-19 и соответствующие экономические последствия, безусловно, склонили это соперничество в пользу Китая, - говорится в докладе.

После сильного постпандемического отскока в 2021 году экономика США будет расти примерно на 1,9% ежегодно с 2022 по 24 год, а затем замедлится до 1,6% в последующие годы. В отличие от этого, китайская экономика будет расти на 5,7% ежегодно до 2025 года и на 4,5% ежегодно с 2026-2030 годов.

Прогноз по экономике других стран:

Великобритания после Brexit будет расти на 4% ежегодно с 2021 по 2025 год и на 1,8% ежегодно с 2026 по 2030 год (после сокращения в 2020 году);

Индия обогнала Великобританию как пятую по величине экономику в 2019 году, но снова отстала от нее из-за последствий пандемии;

Индии обгонит Германию в 2027 году и Японию в 2030 году.

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