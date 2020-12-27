Ему поменяли место: в авиакатастрофе в Алматы год назад погиб генерал Рустем Кайдаров

Он собирался жить долго, у него здоровье было хорошее.

Год назад, 27 декабря, в районе аэропорта Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, летевший по маршруту Алматы – Нур-Султан. Из 98 пассажиров, находившихся на борту самолета, 12 погибли. Среди погибших был и генерал-майор юстиции, профессор, председатель президиума "Совета генералов" Рустем Кайдаров, сообщает zakon.kz.

В тот роковой день казахстанцы с прискорбием узнали, что в авиакатастрофе в Алматы погиб и Рустем Есимханович Кайдаров – генерал-майор юстиции, председатель президиума РОО "Совет генералов".

По отзывам людей в погонах, которые его хорошо знали, друзей, родственников, это был замечательный человек, профессионал своего дела, вся его жизнь была связана с правоохранительными органами и правоохранительной деятельностью.

- Рустем Есимханович был заместителем министра внутренних дел, начальником полиции в ряде областей и городов, а когда вышел на заслуженный отдых, создал РОО "Совет генералов" и объединил в своих рядах генералов в отставке буквально из всех правоохранительных и силовых структур – МВД, КНБ, Генпрокуратуры, МЧС, Минобороны, погранвойск и так далее, - говорит генерал Махмут Телегусов. - Это был неутомимый человек. Его работоспособностью, желанием приносить пользу своей стране, людям в погонах и их семьям, вести огромную общественно-патриотическую и воспитательную работу можно было только восхищаться.

Кайдаров постоянно работал, давал интервью, комментировал. Он - автор более 20 научных статей и учебных пособий. Один из авторов Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Казахской ССР. Входил в состав рабочей группы Парламента РК по разработке ряда модельных кодексов в Межпарламентской Ассамблее СНГ (г. Санкт-Петербург). Являлся руководителем Правительственной делегации РК на 39-й сессии Комиссии ООН по проблемам борьбы с наркобизнесом (г. Вена, Австрия. 1996 г.). Руководитель делегации РК по выработке Минской конвенции. Один из авторов Закона "Об единном информационном пространстве" РК. Награжден орденами "Парасат" (РК), "Звезда Содружества", "За заслуги", "За благородства помыслов и дел" (РФ), более 30 медалями СССР, РК, РФ, Украины и Беларуси..

Также генерал изыскивал средства на увековечение памяти павших на войне казахстанцев, поддерживал тесную связь с московскими коллегами, ездил по многим городам и странам, решая все эти вопросы. Это благодаря Рустему Есимхановичу был установлен бюст Талгата Бигельдинова в Музее боевой славы в Москве, он лично участвовал в этом деле и не раз ездил туда по этому вопросу.

Рустем Есимханович сильно переживал, что сейчас военно-патриотическое воспитание пришло в упадок.

Под его руководством генералы Казахстана в отставке обрели для себя новую семью, были объединены в "Совет генералов" и почувствовали себя и далее нужными обществу и друг другу. Рустем Еисмханович не только задействовал их в общественной деятельности, но и заботился об их досуге и отдыхе, они часто встречались, обсуждали проблемные вопросы, как личные, так и общественные, государственные, активно принимали участие в разработке многих законопроектов, вносили свои предложения и много еще чего полезного делали. У "Совета генералов" накопился огромный архив материалов по их деятельности.

Рустем Есимханович все делал основательно, с особым усердием и высочайшей ответственностью. У него всегда были четкие планы, четкие цели, четкие пути исполнения, четкий контроль. Он был очень человеколюбивым, человечным, понимал людей, всегда их выслушивал и старался войти в их положение, помочь...

- Рустем Есимханович был неординарным человеком, - говорит его супруга, профессор Аймен Джексембаевна, с которой они прожили вместе более полувека и вырастили хороших детей и внуков. - Все моя жизнь, все мое счастье были связаны с ним. Мы поженились в 1966-м году, вместе поступили в вуз и познакомились в общежитии КазГУ. Я была после 11-го класса, а он после армии. За этот год мы испытали, какого быть без такой сильной поддержки и опоры, каким был наш папа, дедушка, муж. Конечно, все произошло неожиданно, никто не ожидал такой авиакатастрофы, такой беды. Он уезжал в Нур-Султан на один день, он часто туда летал, у нас среди родственников юбилей намечался, и мы планировали участвовать в этом.

В тот день мы попрощались с ним дома, проводили его. Потом он из самолета мне позвонил, сказал: "Я пристегнут, мне место 3B дали", а у него было другое место, но из уважения к нему, ему дали место бизнес класс сразу за кабиной летчиков, как раз с той стороны, с которой произошло столкновение самолета с этим строением. Я считаю, что это строение было незаконно сооружено в районе аэропорта, без соблюдения техники безопасности. Так мы потеряли своего любимого, близкого, дорогого нам человека.

Мы жили счастливо, любили и поддерживали друг друга. Детей вырастили, выучили, внуки пошли. У Рустема Есимхановича было очень много планов, которые, к сожалению, он не успел сделать. Также он хотел поехать на парад, посвященному 75-летию Победы в Москве. У нас и в личной жизни были большие планы, он собирался жить долго, у него здоровье было хорошее.

Как вспоминает Аймен Джексембаевна, у Рустема Есимхановича был очень насыщенный график, он, как истинный генерал, до конца находился на передовом посту. В прошлом году они много летали, как по стране, так и за рубеж. В сентябре он, прилетев из-за границы, сразу полетел в Нур-Султан на совещание в МВД, потом давал интервью. В декабре был в антикоррупционном ведомстве, встречался с руководством, обговаривали планы на перспективу. Там же Рустему Есимхановичу поручили наградить группу людей и его самого тоже наградили.

За день до трагедии. С супругой Аймен Джексембаевной

Затем он прилетел в Алматы, провел новогодний генеральский корпоратив, был веселый, красивый, настроение у него было замечательное. 26 декабря был в Бурундае с генералом Абдрахмановым на одном из мероприятий, посвященном афганской войне, и он там выступил. Это было последнее выступление генерала Рустема Кайдарова. Наутро он полетел в Нур-Султан и это оказалось его последним рейсом…

Он многое сделал для Казахстана, внес огромный неоценимый вклад в развитие правоохранительной системы, у него было много высоких наград - орденов, медалей, он был заслуженным работником МВД СССР, профессионалом своего дела. Ну а главное, у него был безупречный авторитет, он был офицером чести, истинным генералом и настоящим сыном своей Родины.

Торгын Нурсеитова

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