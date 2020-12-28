120-летний шоколад нашли в бумагах поэта

Считается, что Патерсон, скорее всего, купил шоколад у одного из солдат.

Сотрудники Национальной библиотеки Австралии обнаружили 120-летнюю коробку шоколада, спрятанную в бумагах покойного поэта и журналиста Эндрю "Банджо" Патерсона, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.

Они распаковывали содержимое коробки с бумагами Патерсона, чтобы их можно было оцифровать. Считается, что Патерсон, скорее всего, купил шоколад у одного из солдат, работая военным корреспондентом в "Sidney Morning Herald" и "Age". Солдатские пайки с шоколадом доставлялись солдатам в Южную Африку во время Англо-бурской войны около 1900 года.

Был довольно интересный запах, когда их открывали. Внутри коробки находились шоколадные конфеты, - сказала сотрудник Национальной библиотеки Австралии Дженнифер Тодд.

Патерсон служил военным корреспондентом в Южной Африке почти год, начиная с октября 1899 года, прежде чем вернуться в Австралию. В 2019 году документы писателя были переданы в библиотеку.

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