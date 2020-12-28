83 детсада Туркестанской области оказались на грани закрытия

2500 нянечек и воспитателей уже второй месяц не получают зарплату.

В Туркестанской области сотрудники детских садов уже второй месяц не получают зарплату, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сотрудники сразу 83 детских садов Келесского района последний раз получали зарплату в октябре. Через день активисты собираются около районной администрации и просят решить ситуацию. Ведь на носу праздники, а люди в долгах и кредитах.

Если мы не получим до конца года деньги, в январе год закроется, и мы никогда их не увидим. Мы платим за аренду, налоги, коммунальные. Но долги у нас только растут. У многих из-за долгов счета позакрывали. Как нам быть, как платить сотрудникам? Мы просто вынуждены будем скоро закрыться, — говорит заведующая детским садом Сафура Андабаева.

Все сады работают по программе государственно-частного партнерства. Как оказалось, им перестали перечислять госсубсидии.

Эти деньги покрывают как раз зарплату сотрудникам и некоторые затраты учреждений.

Если сады, как говорят заведующие, закроются все разом, то больше 8 тыс детей в районе будут вынуждены сидеть дома. А работники останутся ни с чем.

Мы все в долгах. Продукты дорогие, лекарства, кредиты. У нас дети есть. А денег нет. Вы знаете, я получаю всего от 42 до 47 тысяч тенге в месяц. А нянечки — 37-38 тысяч. Но даже этого нам не дают, — рассказала воспитатель Гульайша Битемирова.

Выяснилось, что акимат заключил с детскими садами договоры лишь до октября, а дальше все учреждения передали на баланс отдела образования. Где брать деньги, ни там, ни тут сказать не могут.

Правда, уточняют, часть все-таки постараются выплатить до конца года. Остальное, а это около 150 млн тенге, придется ждать.

Понимаете, в начале года, когда планировали бюджет, не предусматривались условия пандемии. Пришлось корректировать планы по налогам и деньгам.

На днях на счета садов будут перечислены 50% долга. Остальное обещаем до конца января, — поясняет заместитель акима Келесского района Серик Каракулов.

Воспитатели и нянечки сейчас отсчитывают дни до Нового года и ужасаются — ни подарков, ни праздничного стола. Зато долги, которые даже обещанные 50% не помогут закрыть.

А раз так, люди обещают знатно "погулять" около елки отдела образования. И позвать туда же прокуратуру и акима области.

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