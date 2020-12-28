Ракеты "Протон" с Байконура начнут запускать в три раза чаще

График пусков на 2021 год пока не утвержден.

Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

В следующем году намечаются три пуска "Протона-М, - рассказал источник агентства в ракетно-космической отрасли.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.

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