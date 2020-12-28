Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 57город Алматы - 83город Шымкент - 4Акмолинская область - 54Актюбинская область - 4Алматинская область - 57Атырауская область - 133Восточно-Казахстанская область - 49Жамбылская область - 17Западно-Казахстанская область - 39Карагандинская область - 39Костанайская область - 62Кызылординская область - 1Мангистауская область - 2Павлодарская область - 65Северо-Казахстанская область - 57Туркестанская область - 10

Всего в стране выявлены 152 460 заболевших.

В Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 42,в городе Алматы - 16,в Акмолинской области - 71,в Алматинской области - 40,в Атырауской области - 25,в ВКО - 402,в ЗКО - 3,в Карагандинской области - 33,в Костанайской области - 11,в Кызылординской области - 3,в Павлодарской области - 66,в СКО - 106,в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 139 843 человека от COVID-19.

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