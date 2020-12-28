Приложение zakon.kz
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За сутки было зарегистрировано 27 случаев заболевания.
За сутки ни один человек не скончался от пневмонии, сообщает zakon.kz.
За сутки было зарегистрировано 27 случаев заболевания. За сутки выздоровели 54 человека.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 45 442, случаев с летальным исходом - 490, всего выздоровели – 32 830 человек, - сообщили в министерстве здравоохранения.
На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 480 человек (10 358 КВИ+ и 12 122 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 058 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 422 пациента.
От коронавируса скончались 10 человек.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 245 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести –48 пациентов; на аппарате ИВЛ - 42 пациента, - сообщили в ведомстве.
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