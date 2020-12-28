В Таразе реконструировали стадион "Ұлан"

Жителей областного центра с радостным событием поздравил аким области.

В Таразе после реконструкции открылся стадион "Ұлан". В этом спорткомплексе установлены новые трибуны, появилась новая беговая дорожка, обновлены четыре футбольных поля, отремонтировано административное здание.

Жителей областного центра с этим радостным событием поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Массовым спортом на сегодня занимаются 32 процента жамбылцев. Наша общая цель – улучшить этот показатель, поскольку успех любой страны, в первую очередь, зависит от здоровья нации. С этой целью в нашей области строятся новые спортивные объекты и реконструируются старые. Стадион "Ұлан" до этого находился в плачевном состоянии. Трибуны, футбольное поле – все устарело. Дети играли со старыми мячами. Теперь мы видим, что за несколько месяцев стадион изменился до неузнаваемости. Скоро новый облик примет и близлежащий парк. Родители там смогут отдыхать, пока дети будут заниматься в стадионе, - сказал аким области.

Кроме того, на территории стадиона построили двухэтажный зал единоборств. Юные спортсмены здесь занимаются футболом, легкой атлетикой, вольной борьбой, дзюдо, армрестлингом, настольным теннисом, каратэ и боксом. Раньше они тренировались в приспособленном посещении, теперь же для них построили современное, многофункциональное здание.

Долгожданную радость жителей разделил и известный казахстанский таеквондист Руслан Жапаров.

В детстве мои тренировки проходили здесь. Я искренне рад, что стадион обновился, и теперь дети будут заниматься в более комфортных условиях, - сказал он.

Спортивный комплекс, построенный в 1988 году, находится на балансе специализированной детско-юношеской спортивной школы №5, директором которой является мастер спорта по греко-римской борьбе, олимпийский призер Акжурек Танатаров.

Жамбылские борцы, дзюдоисты, боксеры всегда оказываются в числе призеров самых различных соревнований. Мы намерены и дальше развиваться в этом направлении и готовить олимпийских чемпионов, - говорит Акжурек Танатаров.

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