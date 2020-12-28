Как Arba Wine показывает миру высокое качество сельхозпродукции Казахстана

Владелец компании Arba Wine рассказал о секретах виноградарства.

В развитых странах мира виноградарство и виноделие является почитаемой сферой жизнедеятельности человека. Столь прихотливая культура нуждается в особых климатических условиях, профессионализме виноградарей, а также в самом лучшем уходе. Ведь на виноград влияет любое малейшее изменение в окружающей среде.

Владелец компании Arba Wine Зейнулла Какимжанов рассказал корреспонденту zakon.kz о секретах виноградарства, прямой зависимости высокого качества винограда на всю аграрную продукцию, а также о том, почему казахстанцы узнают об отечественном бренде от иностранцев.

- Зейнулла Халидоллович, я всегда рад поговорить с отечественными производителями, и верю в то, что казахстанцы обязаны поддерживать наш товар. Расскажите, какую ответственность перед соотечественниками вы чувствуете?

- Я отношусь к нашей работе и к нашему бренду с еще большей ответственностью. Поскольку в последние годы, когда мы общаемся и с мировыми экспертами в виноградарстве и виноделии, когда к нам на виноградники приезжает очень много делегаций – это и наши ценители, и иностранцы, то мы понимаем, насколько Arba Wine восхищает всех.

- Зейнулла Халидоллович, я всегда рад поговорить с отечественными производителями, и верю в то, что казахстанцы обязаны поддерживать наш товар. Расскажите, какую ответственность перед соотечественниками вы чувствуете?

- Я отношусь к нашей работе и к нашему бренду с еще большей ответственностью. Поскольку в последние годы, когда мы общаемся и с мировыми экспертами в виноградарстве и виноделии, когда к нам на виноградники приезжает очень много делегаций – это и наши ценители, и иностранцы, то мы понимаем, насколько Arba Wine восхищает всех.

Отношение через наш продукт к Казахстану имеет очень много позитивных моментов, потому что люди начинают понимать, что наша страна производит не только нефть и цветные металлы, но и качественные продукты сельского хозяйства. Гости, попробовавшие наш продукт, удивляются, как не в приморской стране, в столь суровом климате получаются такие шикарные напитки. Если в стране можно сделать очень хороший продукт, то все остальные продукты сельского хозяйства можно делать очень качественными. Это закономерность.

В развитых странах виноградарство и виноделие является очень почитаемой сферой деятельности человека.

Основные производители в мире – Франция, Испания, Италия, Португалия, Южная Африка, США, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия. Все они крупные экспортеры аграрной продукции на мировой рынок. 300-200 лет назад из-за развития виноградарства в этих странах сформировался класс высококвалифицированных аграриев.

Например, у винодела трое сыновей. Один из них наследник, который продолжил дело. А двое других с детства получили большой опыт и квалификацию в этом сложном деле виноградарства. Для них уйти в сферу животноводства или растениеводства и стать успешными не составляет труда.

Виноделие стало кузницей высококвалифицированных специалистов аграрного сектора.

- В чем же заключается секрет популярности ваших продуктов у казахстанцев, иностранцев и именитых экспертов?

- Дело в том, что климат долины реки Тургень настолько уникальный, что позволяет нашим лозам быть здоровыми без химических средств защиты растений.

Мы пропагандируем только качественный и чистый продукт без применения химии. Этого невозможно добиться во многих регионах мира, поскольку там жаркий влажный климат, который способствует развитию грибковых заболеваний на виноградниках.

Виноградники очень сильно болеют, во многих странах их приходится обрабатывать химическими средствами, пускай даже с натуральными компонентами, до 10-15 раз в год. Мы же не обрабатываем наши виноградники в принципе и не используем пестициды и гербициды. Все что мы делаем – удобряем почву хорошим органическим перегноем, в который мы добавляем мезгу и нарубленные виноградные лозы.

К слову, за этот год мы построили две компостные ямы.

- Боюсь признаться, но о вас мне рассказал друг из Москвы. Мол, есть такие ребята с хорошей продукцией у тебя в городе, прямо под носом. Обязательно оцени. Если честно, я и сам удивлен, что услышал о вас через иностранца. Считаете ли вы нормальным, что казахстанцы узнают о вас через иностранцев, и насколько важна поддержка отечественной продукции?

- Вы знаете, очень много казахстанцев обращают внимание на наш бренд благодаря своим иностранным гостям и друзьям. Вы не первый и далеко не последний человек, который узнает про наш бренд и начинает доверять после мнения из-за границы.

К сожалению, у нас еще осталось социально культурное наследие, мы не вполне доверяем самим себе. Самое интересное, что у молодого поколения проявляется больший патриотизм к отечественным продуктам.

Особенно это характерно для поколения, познавшего «вкус СССР». Когда в СССР было полное преклонение перед импортным товаром. Когда обычные импортные джинсы были фетишом. Сформировалось понятие, что все импортное заведомо лучше.

Многие думают: «Виноделие и Казахстан. Как это произошло? Разве продукт, сделанный в Казахстане, может быть хорошим?».

Тем не менее, поверив рекомендациям иностранных гостей, соотечественники начинают пробовать наш продукт. Позднее, сформировав на нашем продукте эталон вкуса, они уже не смотрят на импортное.

Транспортировка импорта на длинные расстояния плохо отражается на качестве. А если не соблюдается температурный режим – то это вред втройне. Поэтому, когда есть эталон шикарного продукта, а именно им и является Arba Wine, то игнорировать это не совсем правильно. Наши продукты класса резерва в соотношении цены и качества лучше в 10-20 раз аналогичных импортных.

Мне хотелось бы, чтобы больше людей доверяли нашему бренду. Мы производим эталонный продукт для мирового рынка. Он биологически чистый и выращен в уникальных климатических условиях. Такие условия мало где повторяются.

- Можно ли сказать, что виноградарство дало вам понимание о сельском хозяйстве в целом?

- Мое отношение к виноградарству и виноделию очень глубокое, но я занимаюсь также и другими сферами – племенным животноводством и растениеводством. Мы везде применяем современную науку. Благодаря этому я понимаю, насколько нам не хватает правильного подхода в сельском хозяйстве, и вижу, как должна развиваться эта сфера.

Я все время говорю, и это моя открытая позиция, мы можем и должны стать страной, производящей классные, натуральные и качественные продукты сельского хозяйства для всего мира.

- Это, несомненно, грандиозная цель. Тем не менее, пандемия коронавируса ударила по всем фронтам человеческой деятельности, экспорта в том числе. Расскажите, как обстоят дела с экспортом вашей продукции, и не остались ли виноградники без внимания в период локдауна?

- В начале этого года у нас были договоренности по экспорту в США, Японию, Сингапур и Германию. До пандемии наш бренд присутствовал в Италии, Франции, Швеции, России, Китае, Беларуси, Кыргызстане. Причем наши продукты получили высокую оценку со стороны ведущих экспертов рынка.

Пока все прервалось, но в планах включиться на полную мощь в продвижение экспорта.

Во время карантина мы следовали всем рекомендациям. Работа на заводе была посменная, на виноградниках она продолжалась. Отрадно, что были приняты правильные решения относительно передвижения людей в сельской местности. Программа работ выполнялась.

Другое дело, что этот год был действительно сложным не только из-за пандемии. Снегопад 7-8 апреля побил почки плодоносящих лоз. Урожайность была невысокая.

Тем не менее, мы нашли выход и начали экспериментировать с тем, что есть. Давление природы в виде пандемии и весеннего заморозка благоприятно сказались на работе. Я остался довольным результатами экспериментов.

- Планируется ли ознакомить казахстанцев с этими результатами?

- Несомненно, но немного позже. В этом году мы также провели еще один эксперимент – реализацию фьючерсов.

- Подождите, я знаю про нефтяные фьючерсы…

- Мы запустили фьючерсы на нашу продукцию. Люди платили заранее за урожай этого года, и мы изготовили уникальный и неповторимый продукт. Это был очень удачный и приятный эксперимент.

Вообще считаю, что продажа форвардных контрактов - важнейшее перспективное направление поддержки сельского хозяйства. Очень много затрат нужно весной, а урожай будет летом или осенью. Этот лаг во времени, на который крестьяне вынуждены брать кредиты, платить проценты, его лучше преодолеть путем приобретения форвардных контрактов, к примеру, на согым. Или на огурцы и помидоры для соления, или яблоки для компотов.

В этом плане для вас будут соблюдать все экологические стандарты, все должно быть натуральным и чистым. Можно профинансировать вашего фермера сейчас и получить высококачественную аграрную продукцию в ближайшем будущем.

- Я узнал, что вы выпустили свое мобильное приложение Arba Wine Family. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о его функционале.

- Современная форма взаимоотношений с клиентом в рамках интернет возможностей - это ключевое направление для маркетинга любой продукции. Возможно, мы немного отстали, можно было сделать это на пару лет раньше.

Тем не менее, мы запустили мобильное приложение. Эффект в двух вещах - получилась очень хорошая образовательная программа по виноградарству и виноделию. В нашем приложении есть хорошие видеоматериалы. После просмотра нашего приложения Arba Wine Family любой человек может стать экспертом в виноделии и виноградарстве.

Самое главное – наши ценители имеют доступ в любой момент к нашей продукции на более льготных условиях. Мы наладили хороший учет всех наших взаимодействий с пользователями мобильного приложения. В приложении начисляются баллы, которые конвертируются в бонусы. В приложении мы делаем много интересных розыгрышей.

С момента его запуска прошло немного времени, а им пользуются уже более пяти тысяч человек.

- В заключение, не могли бы вы назвать свой прогноз на наступающий 2021 год и рассказать о планах.

- 2021 год однозначно будет лучше - это цикличность природы. Два года засухи означают, что следующий год может быть благодатным.

С каждым годом растет наше понимание виноградников. С каждым годом мы улучшаем взаимопонимание с виноградными лозами. Новый компост серьёзно обогатит почву, сделает более богатым наш виноград в структуре аминокислот и протеинов. Это все благоприятно отразится на нашем продукте.

В области сельского хозяйства, несмотря на потери мировой и национальной экономики, было сделано очень много хороших шагов.

Скот, несмотря на все ограничения, продолжал в степи плодиться. Поголовье росло. Мы испытали нагрузку от непогодных условий, люди болели и не выходили на работу. Но благодаря нашим общим усилиям и соблюдению мер безопасности мы не испытали серьезных потерь на наших предприятиях.

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