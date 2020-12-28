Снег и метель ожидаются в Казахстане 28 декабря  

Также ожидается туман.

28 декабря в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с. В Уральск:е ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель. Вероятность шторма 85-90%

В Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Нур-Султане ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

По Усть-Каменогорску, Риддеру, п. Новая Бухтарма с 21.00 часа 27 декабря до 21.00 часа 28 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 2 степени.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Утром и днем 28 декабря местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман. Вероятность шторма 90-95 %.

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