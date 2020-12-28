BMW протаранил 3 автомобиля перед алматинским РОВД

Все три автомобиля принадлежат сотрудникам полиции.

Водитель BMW заснул за рулем и протаранил припаркованные около здания РОВД автомобили, сообщает zakon.kz.

По проспекту Райымбека в западном направлении, за проспектом Сейфуллина BMW выехал на полосу встречного движения.

После чего водитель въехал в припаркованные у обочины авто. Под удар попала Toyota Camry, которую отбросил на тротуар. Затем водитель врезался в Hyundai, который уже откинуло на припаркованный рядом Subaru.

Поскольку ДТП произошло рядом с РОВД Жетысуйского района, полицейские оказались на месте происшествия еще до приезда патрульных.

Как оказалось, пострадавшие три автомобиля принадлежали сотрудникам полиции.

По словам водителя, он уснул за рулем. Водитель не пострадал.

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