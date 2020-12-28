Дари Добро: Как поддержать малоимущие семьи в преддверии Нового года

Списки семей формируются при поддержке акимата города.

Компания Coca-Cola совместно с сервисом доставки Wolt запустили благотворительную акцию "Дари Добро", направленную на поддержку малоимущих семей продуктами первой необходимости.

Приобрести набор продуктов можно в любое время и из любой точки Казахстана. Для этого необходимо открыть приложение Wolt, найти благотворительное заведение и оформить заказ. Добрый подарок будет доставлен курьером Wolt бесплатно.

Списки семей формируются при поддержке Акимата города Алматы. В набор продуктов стоимостью 9400 тенге входят продукты первой необходимости: макароны, подсолнечное масло, овощи, фрукты, чай, напитки и сладости.

Благотворитель оплатит лишь половину стоимости подарочной корзины – 4700 тенге. Остальные 50% стоимости покроет компания Coca-Cola. Отчеты по продажам и доставке будут доступны на Instagram странице @wolt.kazakhstan.

Поддержка местных сообществ всегда является приоритетом для глобальной системы Coca-Cola. Так, в сентябре 2020 года Coca-Cola и Wolt провели благотворительную акцию "Спасибо врачам!", где каждый желающий мог подарить медицинским работникам горячий обед, половину которого оплачивала компания. Аналогичная акция "Доброе меню", направленная на поддержку малоимущих семей, также была организована компанией Coca-Cola в партнерстве с другим сервисом доставки.

Компания Coca-Cola высоко ценит усилия правительства Казахстана по локализации и предотвращению распространения COVID-19 в стране. В свою очередь, компания, как крупный инвестор и социально ответственный член общества, активно вносит свой вклад, оказывая поддержку людям и малому бизнесу в этот сложный период.

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