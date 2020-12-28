Что происходит на железнодорожном пункте перехода РК - КНР

Железнодорожники станции Достык работают в усиленном режиме.

24 декабря 2020 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "Қазақстан темір жолы", для оценки текущей ситуации на приграничном переходе РК и КНР, организован выезд на станцию Достык с участием 24 представителей НПП "Атамекен", крупных грузоотправителей, операторов вагонов (контейнеров) и экспедиторов, в том числе ТОО "ТрансКом", ТОО "Шенкер Казахстан", ТОО "Шынгар Транс", Члены Зернового союза Казахстана, АО "Атамекен-Агро" и ТОО "Совместное предприятие "ДЭН" и другие.

Как известно, на сегодняшний день в результате усиления карантинных мер китайской стороной для предотвращения пандемии коронавирусной инфекции наблюдается проблема по длительному простою грузовых вагонов в направлении КНР по причине не приемки китайкой стороной.

Если на 1 декабря КНР принимал 7 вагонов, то в данный момент добились увеличение до 12-13 поездов в сутки. В первую очередь сдаются поезда, груженые скоропортящимся грузом.

На станции Алашанькоу в ожидании выгрузки находилось 377 крытых вагонов, это число снизилось до 185.

Железнодорожники станции Достык работают в усиленном режиме, на пределе своих возможностей. Контроль передачи поездов ведется постоянно в режиме онлайн.

В ходе поездки участникам выезда продемонстрирован процесс перегрузки контейнеров, приема и отправления грузов в двух поездах, следующих через казахстанско-китайскую границу, и прибывших по расписанию.

Также показана работа пограничной службы КПП "Достык", пункта перестановки вагонов и объектов, осуществляющих перегрузочный процесс на станции.

По итогам осмотра под председательством Заместителя председателя Комитета транспорта МИИР РК Жанибека Тайжанова проведено совещание и обсужден ряд мер для решения сложившейся ситуации.

Также в ходе совещания отмечено, что представители бизнеса, по итогам ознакомления работой станции Достык, убедились об отсутствии ограничений на казахстанской стороне при сдаче грузов в КНР и готовности АО "НК "ҚТЖ" увеличивать объемы сдачи до 18 пар грузовых поездов в сутки при снятии ограничений, введенных КНР по ст.Алашанькоу.

Бизнес изъявил желание принимать активное участие в перевозочном процессе. Так, члены Зернового союза Казахстана, АО "Атамекен-Агро" и ТОО "Совместное предприятие "ДЭН" объявили о намерении установить дезинфекционную станцию на территории РК, чтобы проводить санитарную обработку вагонов и тем самым ускорить время сдачи поездов.

Бизнесмены отмечали, что к решению вопроса по увеличению количества передаваемых поездов необходимо привлечь профильные ассоциации Китая. Было предложено крупным экспедиторам открыть представительства в КНР. Представители бизнес-структур отметили, что решить вопрос можно совместными усилиями госорганов, Национального перевозчика и грузоотправителей.

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