Громкие назначения 2020 года

В стране сменились три акима областей. Все - после скандалов.

В 2020 году из министерств наиболее активным был Минздрав. Оно и понятно – пандемия. В этом ведомстве кадровые назначения были чаще всего. Это и назначение министра Алексея Цоя, постоянная смена главных санврачей страны и регионов. Кроме того, менялись и акимы областей. Все – после скандалов. Zakon.kz рассказывает о громких назначениях года.

Начнем с Министерства здравоохранения.

Прежний глава Минздрава Елжан Биртанов уволился с работы после того, как заразился коронавирусом. Это произошло в конце июня.

Его место занял Алексей Цой. Ему 43 года, он отец двоих сыновей. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медакадемию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", был слушателем Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Он хирург-эндоскопист, юрист. Также у него есть знания в области делового администрирования.

В разные годы Цой работал хирургом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины "Национального научного медицинского центра". Был главным врачом столичной больницы № 1, а также вице-министром здравоохранения.

До назначения Алексей Цой руководил Медицинским Центром Управления Делами президента Казахстана.

Помимо главного врача Казахстана несколько раз менялись главные санврачи страны. Тут все сложно.

В марте главным санврачом республики стала Айжан Есмагамбетова. Эту должность она занимала до октября.

Есмагамбетовой 48 лет. Она мать двоих детей. Окончила Алматинский государственный мединститут, Инновационный Евразийский университет и Management g marketing university.

У нее есть знания в области эпидемиологии и бизнес-администрировании. Помимо этого, есть высшая квалификационная категория по специальности "Социальная гигиена и организация здравоохранения".

В разные годы Есмагамбетова работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией особо опасных инфекций, заместителем главного санитарного врача в Агентстве по защите прав потребителей.

До назначения была директором Департамента политики общественного здравоохранения.

В октябре ее сняли с должности, назначив председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Вместо Есмагамбетовой стал работать Ерлан Киясов. Он занимает сразу две должности: вице-министра здравоохранения и главного санврача Казахстана.

Киясову 47 лет. Он отец четверых детей. Окончил Казахский медицинский университет по специальности "Санитария, гигиена, эпидемиология", Центрально-Азиатский университет по специальности "Финансы и кредит", Казахский национальный университет имени Аль-фараби по специальности "Менеджмент".

Карьеру начал с должности санитара в отделении реанимации интенсивной терапии, потом стал санврачом отделения гигиены детей и подростков. Также работал директором Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления Делами Президента.

До назначения был заместителем руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента.

Сменился также главный санврач Алматы. Им стал Жандарбек Бекшин. До назначения он был главным санитарным врачом страны. Его отправили работать в Алматы в апреле. Произошло это после того, как прежнего санврача города Айзат Молдагасимову временно отстранили от должности.

Бекшину 62 года. Он окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности "Гигиена, эпидемиология, санитария".

В разные годы работал санврачом, заведующим отделения коммунальной гигиены Целиноградской санитарно-эпидемиологической станции. Также был заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья, потом стал руководителем этого ведомства.

Кроме министра здравоохранения в стране поменялись еще руководители трех ведомств.

В 2020-м сменился министр цифрового развития. Им стал Багдат Мусин. Он самый молодой министр в правительстве.

Мусину 37 лет, у него четверо детей. Он окончил Университет имени Сулеймана Демиреля, специализация: "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники". Также у него есть образование правоведа. Его он получил в Казахском институте правоведения и международных отношений.

В разные годы Мусин работал инженером-программистом, советником министра юстиции по информационным технологиям, начальником Управления информационных технологий, председателем правления АО "Казпочта".

До назначения работал советником и первым заместителем министра цифрового развития.

В мае сменился министр информации и общественного развития. Руководить ведомством поручили Аиде Балаевой.

Балаевой 46 лет, она мать троих детей. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Учитель русского языка и литературы". Также у нее есть образование в области юриспруденции, которое она получила в Казахском национальном аграрном университете.

В разные годы Балаева работала ведущим специалистом в Алматинском областном управлении информации и общественного согласия, директором Департамента внутренней политики Алматы, заместителем акима Астаны.

До назначения была помощником Президента Казахстана и заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

В сентябре глава государства воссоздал Министерство по чрезвычайным ситуациям. Руководителем нового министерства назначили Юрия Ильина.

Ильину 52 года. Он отец двоих детей. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева по специальности "Инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин". Также у него есть образование юриста, которое он получил в Кыргызской государственной юридической академии.

В разные годы Ильин работал преподавателем курсов Гражданской обороны в Украине, начальником отдела гражданской защиты Алматинского управления по ЧС, заместителем акима Алматы, инспектором Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.

До назначения был заместителем министра внутренних дел.

В стране также сменился министр финансов. Им стал Ерулан Жамаубаев.

Жамаубаеву 46 лет. Он отец троих детей. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", также окончил Международную бизнес-школу по специальности "Стратегический менеджмент".

В разные годы работал преподавателем Казахской государственной академии управления, был главным аналитиком, начальником управления, заместителем директора департамента исследований и статистики Национального банка, помощником Президента.

До того, как стать министром, был ответственным секретарем Министерства финансов.

Кроме того, в стране поменялись акимы областей. Все – после скандалов.

В начале года в Павлодарской области произошла смена власти. Там арестовали акима Булата Бакауова. Президент его уволил и назначил нового акима. Им стал Абылкаир Скаков.

Скакову 46 лет. Он финансист по налогам, экономист, юрист, также у него есть знания в области делового администрирования. Образование Скаков получил в Акмолинском финансово-экономическом техникуме, Семипалатинском университете имени Шакарима, Казахском институте правоведения и международных отношений и в МГУ имени Ломоносова.

В разные годы работал специалистом в Налоговой инспекции по Павлодарской области, заместителем директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области, начальником Налогового департамента по Костанайской области, руководителем Департамента госдоходов по Астане, заместителем министра обороны.

До назначения был председателем Комитета по финансовому мониторингу.

В Кызылординской области тоже сменился аким. В марте появилась информация о задержании Куанышбека Искакова, тогда еще акима Кызылординской области. Спустя пару дней Искакова уволили. Регион возглавила Гульшара Абдыкаликова.

Абдыкаликовой 55 лет, у нее один ребенок. Окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности, по специальности "Экономист". Она кандидат экономических наук.

В разные годы работала начальником отдела управления социальной защиты населения Кызылординской области, директором департамента социального обеспечения и социальной политики, министром труда и соцзащиты, советником президента, государственным секретарем.

До назначения была заместителем премьер-министра.

В Жамбылской области аким сменился тоже после скандала. 7 февраля между жителями Кордайского района произошла групповая драка. В нем участвовало около 300 человек, в области начались беспорядки. 10 февраля президент освободил от должности акима Аскара Мырзахметова. Вместо него Жамбылскую область возглавил Бердибек Сапарбаев.

Сапарбаеву 67 лет, он отец троих детей. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "Экономика и планирование материально-технического снабжения".

Карьеру начинал в качестве рабочего совхоза в Кызылординской области. В разные годы был руководителем аппарата Кабинета министров, акимом Кызылординской области, акимом Южно-Казахстанской области, вице-министром экономики и бюджетного планирования, министром труда и соцзащиты населения, акимом Восточно-Казахстанской области, акимом Актюбинской области.

До назначения в Жамбылскую область Сапарбаев работал заместителем премьер-министра.

Акимы менялись и в крупных городах.

В начале года Мурат Айтенов стал акимом Шымкента.

Айтенову 39 лет. Он окончил Краснодарский военный институт имени Штеменко по специальности "Организация и технология защиты информации".

Карьеру начинал в качестве старшего инженера-начальника отдела специальной связи при Минобороны. Был заместителем завотдела официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента, работал также руководителем аппарата Управления Делами Президента.

До назначения был первым заместителем акима Шымкента.

Акимом Караганды стал Ермаганбет Булекпаев.

Ему 45 лет, он окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова. По специальности юрист. Также у него есть образование экономиста, которое он получил в Евразийском университете имени Гумилева.

В разные годы Булекпаев работал помощником акима Павлодарской области, акимом района "Есиль" в Астане, государственным инспектором Администрации Президента Казахстана.

Перед тем как стать акимом Караганды, он был заместителем акима Карагандинской области.

В Павлодаре тоже сменился аким. Им стал Ержан Иманслям.

Ему 48 лет. У него четыре образования: образование техника-механика, юриста, экономиста. Также у него есть знания в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта.

Карьеру он начинал в качестве рабочего на стройке, также работал слесарем-сантехником. Кроме того, он занимался частной юридической практикой, позже перешел на госслужбу. Был заместителем акима Павлодара, акимом Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

До назначения акимом работал в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Акимом Актобе стал Асхат Шахаров.

Ему 42 года. У него есть два образования. По специальности Шахаров преподаватель физкультуры и экономист-международник. Он кандидат экономических наук.

В разные годы работал преподавателем кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета имени Жубанова, директором Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.

Перед тем как стать акимом Актобе, работал акимом Зеленовского района ЗКО.

В Атырау тоже сменился аким. Им стал 57-летний Кайрат Уразбаев.

Он окончил Казанский химико-технологический институт по специальности "Химическая технология переработки нефти". А также Институт нефтегазового бизнеса по специальности "Менеджер нефтегазового бизнеса"

Уразбаев в разные годы работал оператором комплексной экспедиции "Мангышлакнефтегазразведка", гендиректором "Лукойл АНПЗ", заместителем начальника Главного управления развития производства аппарата Министерства нефтяной и газовой промышленности, заместителем генерального директора по развитию ТОО "Атырауский НПЗ".

До назначения акимом работал первым заместителем председателя правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".

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