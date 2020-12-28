Пять нескучных развлечений в карантинный Новый год

Самым важным является совместное участие всех членов семьи.

До конца богатого на испытания 2020 года остались считанные дни. Этот год внес большие коррективы во многие события, в том числе и праздники. Корпоративы, свадьбы, дни рождения и другие мероприятия "ушли в дома".

В условиях пандемии праздники в большой компании несут риски для здоровья, поэтому Минздрав призвал казахстанцев отмечать Новый год дома в малом кругу.

Редакция zakon.kz подготовила небольшую подборку развлечений, которые смогут не только скрасить вечер, но и усилить семейные связи между супругами и детьми.

1. Поиграть в настольные игры

Пожалуй, одним из самых доступных развлечений являются настольные игры, тем более, что на рынке существуют самые разнообразные виды. Классическая "Монополия", "Крокодил", а также тематические игры позволят вам проявить свой креатив и умственные способности.

2. Организовать домашний маскарад

В условиях отмены детских утренников всегда можно организовать костюмированное представление дома. Создайте свой образ из подручных материалов, разукрасьте лица красками или же сделайте маски, а затем придумайте историю вашего персонажа и расскажите о нем. Красивой в доме будет не только елка, но и ваша семья.

3. Выступите с Новогодним обращением

С Новогодним обращением может выступить не только президент. У ваших близких наверняка есть свои итоги года, с которыми они хотели бы поделиться. Выслушайте всех – и взрослых и детей. Это позволит узнать их лучше.

4. Сочините сценарий и сыграйте сценку

В эпоху современных технологий многие забывают о том, как проводились творческие вечера в праздники. Сценой послужит просторная комната, ширму можно соорудить из простыней, а декорации – из подручных средств. Малыши получат возможность проявить артистичность, а взрослые – снова окунуться в детство.

5. Пересмотреть фотографии за прошедший год

Перед наступлением 2021 года можно пересмотреть фотографии и вспомнить, какими были дни минувшего года. Возможно, многие из них содержат интересную историю, которую можно вспомнить и рассказать.

Перечисленные варианты лишь малая часть того, чем можно заняться в новогоднюю ночь. Список ограничен лишь вашим воображением. Самым важным является совместное участие всех членов семьи.

К слову, о пользе конструктивного общения внутри семьи высказались и психологи.

Так, по словам, Натальи Санариной, в предновогодней волшебной обстановке и доверительной атмосфере можно и нужно наладить связь с детьми и сделать что-то общее. Однако стоит различать функциональную и дисфункциональную семью.

В последнем случае изоляция дома в карантин и новогодние праздники могут "превратиться в ад".

Если семья функциональная - то хорошо объединяет совместные действия родителей и детей: готовка, развешивание игрушек, подготовка подарков. Можно даже придумать свой ритуал. Например, ритуал очищения пространства, или очищение от всего старого, что пришло в 2020 году. Ритуалы очень хороши, чтобы в семье поддерживать хорошую атмосферу, - рассказала Санарова.

Также, по ее словам, предстоящие выходные – хорошая возможность для супругов сесть и составить планы.

Делайте что-то вместе. Когда два супруга сморят в одну сторону, у них имеются одни ценности, достаток в семье становится лучше и планы реализуются легче. В это время есть возможность не ходить, не гулять и не растаскивать по гостям всю энергию. Есть возможность помечтать двоим супругам. Взрослым тоже не помешало бы поверить в Деда Мороза, - сказала она.

Психолог высказалась и о тех, кто встретит Новый год в одиночку. Так, если человеку комфортно наедине с собой, то ничего страшного в этом нет.

С ней согласна Елена Белокурова. По ее словам, общение в семьях может быть разным по качеству.

В одной семье - оно подобно теплой прохладе леса. Там человек испытывает приятное расслабление, любовь и понимание. В другой - это подобно воздуху в пробке, где люди, в лучшем случае, равнодушны к окружающим, а в худшем – испытывают агрессию и не имеют ни малейшего желания проявить сочувствие о понимание к окружающим. Поэтому важно даже не то, о чем разговаривают люди, сколько то, как они это делают, с какими внутренними побуждениями, какое впечатление остается после этого взаимодействия, - отметила она.

Карантин же обнажил проблему в тех семьях, где общение было сведено к минимуму, продолжила она.

Семья функционировала, как некий механизм, где каждый выполнял лишь свою часть распределенной нагрузки. В такой семье не может быть гармоничных отношений и благоприятной атмосферы, они вместе просто потому, что так удобно. Пока они встречались на короткий промежуток времени – это всех устраивало и не требовало дополнительных энергетических затрат. Когда ситуация изменилась и потребовалось общение - система дала сбой.

Хорошо, если в вашей семье отношения выстроены иначе. Поэтому, продолжила она, если вы интересны друг другу, то у вас всегда найдутся разные игры, забавы, развлечения для совместного времяпровождения в эти времена.

Елена подчеркнула важность игр и развлечений для семьи.

Есть игра "Закончи предложение". Можно написать на бумаге несколько предложений, которые каждый из членов семьи должен закончить. Например: "Я всегда мечтал(а)…", "Мое самое яркое воспоминание…", "Если бы у меня была волшебная палочка…" и так далее, - рассказала она.

Редакция zakon.kz поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает провести его с пользой для всей семьи. Берегите себя и свое здоровье!

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