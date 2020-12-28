Пенсионер курил в постели и сгорел заживо в Костанайской области 

Некоторые люди не соблюдают простейших мер пожарной безопасности из-за своей беспечности.

В Костанайской области во время пожара в собственном доме погиб пенсионер, сообщает zakon.kz.

Утром 26 декабря в 09:14 позвонили жители п. Островной, что в 8 км от районного центра. В частном двухквартирном доме по ул. Рабочая загорелась крыша, - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Для ликвидации пожара понадобилось две автоцистерны и 9 чел. личного состава пожарного поста № 23 с. Сарыколь. В тушении пожара также приняли участие добровольцы КГУ "Урицкое управление лесного хозяйства".

По информации ДЧС, к моменту прибытия пожарных ветер разогнал огонь, практически, по всей кровле дома. Причем огонь затронул не только крышу, но и камышитовые стены. В итоге, пламя разгорелось на площади около 100 кв.м.

В 11:01, когда пожарные справились с огнем, звено газодымозащитной службы в составе трех человек приступили к разборке сгоревших конструкций кровли, оказавшихся внутри жилых помещений. Вскоре в одной из комнат под обломками было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Им оказался пенсионер 1956 г.р. Он проживал один в своей квартире. Вторая половина дома пустовала и была закрыта на замок, - сообщили в ДЧС.

Предварительная причина пожара - курение в постели.

Некоторые жильцы не соблюдают простейших мер пожарной безопасности из-за своей беспечности. Всем известно, каких бед может наделать брошенный окурок в мусорное ведро или курение в постели. Берегите себя, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, - сообщили в ведомстве.

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