Жителей Усть-Каменогорска шокировала окровавленная остановка

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Проводятся необходимые следственные действия.
Жителей Усть-Каменогорска испугала окровавленная теплая остановка, сообщает zakon.kz.
В полиции YK-news.kz прокомментировали фотографию, сделанную очевидцами в павильоне на автобусной остановке "К. Кайсенова".
На снимке видны следы крови на полу и скамейках в теплой остановке.
В департаменте полиции ВКО рассказали, что там произошло.
27 декабря в медучреждение с телесными повреждениями обратился 54-летний горожанин, — сообщили в ДП. — Установлено, что между ним и его знакомым в закрытом павильоне остановки произошла ссора, в ходе которой были причинены телесные повреждения.
Подозреваемый установлен, проводятся необходимые следственные действия.
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