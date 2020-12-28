В Жамбылской области идет судебный процесс по массовым беспорядкам в Кордае

Для родственников подсудимых оборудованы отдельные залы.

8 декабря 2020 года суд начал главное судебное разбирательство по уголовному делу по фактам массовых беспорядков, имевших место в феврале текущего года в Кордайском районе.

Установлены анкетные данные подсудимых, выяснена позиция каждого подсудимого по предъявленному обвинению.

Рассмотрены эпизоды, касающиеся призывов к массовым беспорядкам, а также в отношении участия в массовых беспорядках, эпизод, связанный с похищением имущества потерпевшего Дыва, исследование доказательств продолжается.

Заседание суда проходит в открытом формате с участием представителей подсудимых и средств массовой информации. Обеспечена открытость судебного процесса, доступ к судебной защите и реализация прав участников процесса на состязательность.

Для родственников подсудимых оборудованы отдельные залы, а для представителей СМИ – зал в здании городского суда №2 с прямой трансляцией процесса.

Судебные процессы продолжились до 25 декабря, а с 25 декабря текущего года по 5 января 2021 года объявлен перерыв.

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