Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Сильный снегопад ожидается на Новый год в Казахстане 

Фото: vesti.ru 28 декабря 2020, 11:34

До 38 градусов похолодает в стране.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 29-31 декабря, сообщает zakon.kz.

На территории Казахстана ожидается быстрая смена атмосферных процессов.

Атлантический циклон, с большими запасами тепла и влаги, принесет обильные снегопады, усиление ветра с метелью и кратковременное повышение температуры воздуха на большей части Казахстана, - сообщили в ведомстве.

Но уже 30 декабря в тыл циклону ожидается вторжение холодных воздушных масс из районов Арктики, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температур воздуха.

На севере в ночные часы температура опустится до 30-38 градусов мороза. Местами по республике ожидается туман.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬6
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Надевать сразу две маски, посоветовал главный инфекционист США
11% казахстанок получают первый сексуальный опыт до 14 лет