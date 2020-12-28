Украинские учебники перепишут ради гендерного равенства

Есть план реализации - министр образования.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал о корректировке учебников по гендерной теме, сообщает zakon.kz.

Украина уже присоединилась к "Партнерству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех). Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но Министерство образования является одним из субъектов этого соглашения, - отметил Шкарлет в интервью изданию "Стране".

Он уточнил, что эти обязательства предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам.

Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек", - заявил он.

По его словам, этот процесс уже стартовал.

Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации, - уточнил Сергей Шкарлет.

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