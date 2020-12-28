Аутизм Центр "Асыл Мирас" открыли в Павлодаре Фонд Булата Утемуратова и областной акимат

Родители детей с РАС единодушно высказывали мнения о том, что центр "Асыл Мирас" был необходим региону.

Лучшие мировые практики и методы работы с детьми с расстройствами аутистического спектра будут внедрены в Павлодарской области. Сегодня здесь состоялось открытие Аутизм Центра "Асыл Мирас", созданного совместными усилиями Фонда Булата Утемуратова и Акимата Павлодарской области.

Хочу выразить огромную благодарность Фонду Булата Утемуратова за содействие в открытии центра. Наша область давно нуждалась в нем, и сегодня – большое событие для нас всех. Отдельно хочу поблагодарить родителей и представителей НПО за ожидание. Я разделяю вашу радость и искренне надеюсь, что открытие центра станет новым этапом развития коррекции аутизма в Павлодарской области, - сказал Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

По данным СDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), в настоящее время в мире у одного из 54 детей диагностируется расстройство аутистического спектра (РАС). В Казахстане, по данным Службы психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК), аутизм диагностирован у 3820 детей. Однако по оценке международных экспертов, реальное количество детей с РАС значительно превышает эту цифру, - по расчетам директора Института аутизма при Орегонском государственном университете (США), доктора Эрика Фомбонне, в нашей стране 59 тыс. детей имеют расстройства аутистического спектра. В Павлодарской области официально зарегистрированы 309 детей с РАС.

Благотворительный Фонд Булата Утемуратова с 2015 года реализует программу "Аутизм. Мир один для всех". Она направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В рамках программы теперь уже в девяти городах Казахстана (в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте, Петропавловске и Павлодаре) созданы Аутизм Центры "Асыл Мирас". Их главная задача — выявление РАС на самой ранней стадии, социализация детей, развитие у них необходимых навыков. Диагностику в центрах прошли 7,5 тыс. детей, поступили в программы свыше 5,5 тыс. детей, 4,3 тыс. их окончили. Аутизм Центры "Асыл Мирас" работают на безвозмездной основе.

Двери наших Центров открыты для всех родителей и детей каждый день, здесь наши специалисты, подготовленные по самым передовым методикам, абсолютно бесплатно помогут диагностировать РАС и, в случае обнаружения у ребенка расстройства, зачислят его в соответствующую программу по развитию необходимых навыков. Все наши центры проводят занятия по американским технологиям, разработанным Калифорнийским университетом и Marcus Autism Center в Атланте. Эти технологии доказали свою эффективность. У каждого ребенка, который занимался или занимается в наших центрах, наблюдается прогресс в развитии, - рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Родители детей с РАС единодушно высказывали мнения о том, что центр "Асыл Мирас" был необходим региону. Терентьева Мария, мать ребенка с аутизмом, поделилась: "Мы уже были в аналогичном центре в Усть-Каменогорске, знакомы с его методиками. И конечно, рады, что у нас в городе открылся центр "Асыл Мирас". Теперь мы можем получать консультации специалистов на постоянной основе, и будем сами обучаться работе с детьми. Это самое главное – чтобы каждый родитель ребенка с РАС знал, как вести себя с таким особенным ребенком. Будем надеяться, что специалисты нам помогут. Спасибо областному акиму и Булату Утемуратову за то, что открыли такой центр".

Директор Реабилитационного центра для детей-аутистов и детей с ментальными нарушениями ОФ "Алтын Бата" Стильвага Евгения отметила: "Открытие центра "Асыл Мирас" в Павлодаре – это просто огромнейший шаг, потому что нам стали доступны уникальные технологии и методики. Раньше наши родители были вынуждены ездить в Нур-Султан, Алматы или другие города, где есть такие центры".

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