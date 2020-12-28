Когда у казахстанцев появится коллективный иммунитет от коронавируса

Сейчас еще преждевременно говорить о полных результатах исследования.

На брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал, что сейчас проводят исследование на предмет того, сформировался ли у казахстанцев коллективный иммунитет на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент zakon.kz.

Результаты исследования, которое сегодня проводится совместно с Национальным центром общественного здравоохранения и ВОЗ, они были озвучены промежуточно. То есть сейчас это исследование не завершено. Завершение этого исследования планируется к 20 числам января. Сейчас еще преждевременно говорить о полных результатах исследования, которые бы свидетельствовали о развитии коллективного иммунитета или наличия антител у тех лиц, которые прошли через исследования, - сказал Шоранов.

По его словам, если в целом говорить о коллективном иммунитете, то сегодня говорить о коллективном иммунитете достаточно сложно, потому что нет данных, которые говорили бы о длительности иммунитета.

По разным источникам - это от 1 месяца до 6 месяцев и поэтому сейчас сказать, каков коллективный иммунитет и действительно ли он есть, к сожалению, практически невозможно. А результаты исследования, которые были озвучены Жандарбеком Бекшиным, они промежуточные, промежуточный результат, который не завершен, есть еще лица, которые не обследованы в рамках этого исследования. Это действительно международное исследование, с участием ВОЗ и выборка населения проведены с учетом требований, предъявляемых к международным исследованиям. Результаты мы увидим в конце января, - добавил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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