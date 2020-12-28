Работу на Тенгизском месторождении приостанавливать не будут

В Минздраве сообщили лишь об усилении карантинных мер.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала об ужесточении карантинных мер на Тенгизском месторождении, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день Атырауская область находится в "красной" зоне по заболеваемости КВИ. По словам главы комитета, 60% больных - работники месторождения.

Если сравнивать цифры сентября, ноября и декабря, то отмечается рост заболеваемости. Заболеваемость в декабре составила 600 с лишним случаев, - уточнила Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, останавливать работу на месторождении не планируют

"Остановка на Тенгизе не планируется. Мы разработали пакет мер для ТШО, руководство в принципе согласилось со всеми предложенными мерами и будет их реализовывать. Это увеличение количества ПЦР-тестирования работников, которые находятся на месторождении, обязательное тестирование за пять дней при выезде с месторождения, обязательная карантинизация при въезде в месторождение. Что самое важное, контроль за ситуацией, за соблюдением карантинных мер внутри вахтовых поселков, которые должны соблюдаться подрядчиками ТШО. Пока эти меры будут приниматься. Оценка ситуации идет практически ежедневно, будет корректироваться. Пока мы говорим об ужесточении ограничительных мер", - пояснила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!