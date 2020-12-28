Nur Otan в ВКО: Решим жилищный вопрос для 30 тысяч семей

В целях поддержки многодетных, неполных, воспитывающих детей с особыми потребностям семей будут приняты меры по поддержке социального предпринимательства, развитию семейной занятости.

Предвыборный штаб "Nur Otan" прибыл в Восточно-Казахстанскую область, где представители партии провели порядка 20 встреч с работниками промышленных предприятий, врачами, учителями, жителями городов и сел региона.

Так, на встрече с коллективом Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината были обсуждены основные приоритеты предвыборной программы.

В ближайшие 5 лет правящая партия планирует создать в регионе порядка 130 тысяч новых рабочих мест, отремонтировать 2,5 тысячи километров автодорог, обеспечить качественной питьевой водой почти 100 тысяч жителей из более 230 сел, решить жилищный вопрос для 30 тысяч семей, а также принять ряд мер по улучшению экологии и снижению вредных выбросов минимум на 10% за счет модернизации предприятий и строительства мусороперерабатывающих комплексов.

Далее члены предвыборного штаба встретились с жителями 19-го микрорайона города Усть-Каменогорск. Горожан волнуют простые вещи - благоустройство дворов, детские площадки, качество работы общественного транспорта и коммунальных служб. Для их решения проработан ряд конкретных задач, более подробно с которыми можно ознакомиться на сайте nurotan2021.kz.

В этот же день представители "Nur Otan" посетили областной Центр матери и ребенка.

Как отметил руководитель республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек, поддержка и укрепление семьи – залог успешного развития страны. В ближайшие 5 лет будет обеспечено исполнение всех обязательств по социальным выплатам и государственным пособиям для поддержки семей. В партии "Nur Otan" также намерены проводить индексацию социальных выплат с учетом уровня инфляции. На эти цели планируется направить более 3 трлн тенге.

В целях поддержки многодетных, неполных, воспитывающих детей с особыми потребностям семей будут приняты меры по поддержке социального предпринимательства, развитию семейной занятости.

В рамках партийного проекта "Бақытты отбасы" мы примем системные меры по снижению бытового насилия. В каждом городе и районе страны будут созданы центры по поддержке семьи, разрешению семейных конфликтов и предоставлению временного проживания женщинам с детьми. Будет принят закон "О противодействии семейно-бытовому насилию", созданы семейные суды. Для оказания адресной помощи семьям и детям в тяжелой жизненной ситуации будет обеспечена комплексная работа "Экстренной службы 111, - подчеркнул он.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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