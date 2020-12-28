Как не попасться на уловки мошенников перед Новым годом

Телефонные мошенники могут использовать метод кнута и пряника.

Новая волна мошеннических атак может начаться в предновогодние и праздничные дни. Традиционно перед Новым годом активизируются телефонные и кибермошенники. Необходимо быть внимательными, проявлять повышенную бдительность, особенно при совершении операций в мобильном или онлайн-банкинге, а также общении с малознакомыми людьми, передает zakon.kz.

Свои рекомендации по этой теме подготовила Fingramota.kz.

Вишинг – вид мошенничества, связанный с телефонными звонками. Мошенники звонят своим жертвам по телефону и, используя психологические приемы, построенные на запугивании и уговорах, требуют сообщить реквизиты платежной карты. Граждане должны насторожиться, если к ним позвонил или отправил SMS незнакомец. Он может представиться кем угодно: банковским сотрудником, представителем службы безопасности различных организаций, сотрудником правоохранительных органов или налоговой службы.

Телефонные мошенники могут использовать метод кнута и пряника. К примеру, озвучить заманчивое предложение от вашего банка по вкладам и кредитам, предложить инвестиционные продукты с высокой доходностью или сообщить о крупном денежном выигрыше. Либо же мошенники могут действовать через запугивание, использовать любой предлог, чтобы вы совершили транзакцию и не «потеряли» свои деньги. Как пример - хакерская атака, и для этого нужно перевести деньги на другой, безопасный, счет, или оплата штрафа, налога.

При этом времени на проверку и обдумывание мошенники своим жертвам не дают. Решение нужно принять прямо здесь и сейчас. Если не перевести немедленно деньги или не сообщить реквизиты карты, то деньги на счете исчезнут, приз достанется другому или предложение от финансовой организации потеряет актуальность.

Финансовые мошенники – прекрасные манипуляторы.

Все, что им надо, – узнать данные вашей платежной карты, код с обратной стороны и код, высланный на SMS. Получив эту персональную информацию, мошенники обнулят ваш карт-счет и обязательно скроются. Найти их по номеру телефона будет сложно, потому что с использованием методов социальной инженерии и развитием интернет-телефонии звонок по городскому номеру может быть автоматически перенаправлен в любую точку земного шара на виртуальный номер. Мошенники могут подделать любой номер.

Напомним, банки никогда не запрашивают данные платежных карт клиентов с помощью звонков. В банках существует регламент действий сотрудников, в соответствии с которым они никогда по таким вопросам не звонят первыми клиенту.

Чтобы защититься от вишинг-мошенников, используйте простое правило защиты: не раскрывайте звонящим свои персональные данные, PIN-код и код с обратной стороны карты, лучше завершите разговор и позвоните в колл-центр обслуживающего вас банка, чтобы уточнить все детали, - рекомендует Fingramota.kz.

Существует еще один вид финансового мошенничества – фишинг, когда злоумышленники, как "рыбаки", пытаются поймать на крючок свою жертву, рассылая электронные письма, к примеру, от банков и иных финансовых организаций, с интригующими предложениями или высылают SMS-сообщения со ссылками, которые ведут на сайт-двойник.

Все их уловки направлены на то, чтобы пользователь перешел по ссылке, ввел данные своей платежной карты, а также логины и пароли от мобильного банкинга. Либо же при переходе по ссылке в устройство пользователя загружается вирус, который ворует все, необходимые для мошенников, данные.

Отправляясь за новогодними подарками на онлайн-шопинг, пользователи рискуют попасть в ловушку финансовых мошенников во Всемирной сети.

С одной стороны, онлайн-магазины удобны тем, что в них нет очередей, и это безопасно для всеобщего здоровья с учетом сложившейся эпидеомологической ситуации. Но с другой стороны, если проявить беспечность, можно потерять все свои деньги.

Мошенники могут создать:

- одностраничные сайты с сильно заниженными ценами, так называемые "сайты-однодневки". Продавцы обычно завлекают покупателей различными всевозможными акциями, низкими ценами, при этом на сайте интернет-магазина отсутствуют данные об юридическом адресе, владельцах и другая важная для потребителей информация;

- сайты-клоны, например, копии известных онлайн-магазинов AliExpress, Wildberries, Amazon и другие;

- странички в социальных сетях, форумах, группах и сообществах, с лже-отзывами о товарах или услугах.

Нужно быть осторожными также на сайтах частных объявлений, где мошенники могут выступать не только в роли продавцов, но и покупателей. Необходимо обязательно обратить внимание на домен сайта. Адрес должен начинаться с https://, а не с http://.

Вот еще несколько полезных советов:

- Не поддавайтесь соблазну и призыву низких цен, а также скидок;

- Ни в коем случае не вносите предоплату и не давайте свои личные данные, реквизиты платежной карты, особенно трехзначный код с обратной стороны;

- Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность;

- Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не передавайте свои банковские карты для проведения платежей в кафе или ресторанах;

- Не принимайте участие в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию;

- Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете;

- Подключите сервис SMS – уведомлений или Push - уведомлений к своим платежным картам, чтобы видеть все свои транзакции;

- Никогда не отключайте функцию 3D-Secure на своей платежной карте.

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