У Алисы Фрейндлих поражены легкие на 80% из-за COVID-19

Актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря

Актриса Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, в настоящее время находится в реанимации с 80% поражением легких, передает zakon.kz.

Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, — говорится в сообщении Life Shot.

Отмечается, что 86-летнюю актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря, тогда у нее выявили поражение 36% легких.

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