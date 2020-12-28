Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

У Алисы Фрейндлих поражены легкие на 80% из-за COVID-19

Фото: ria.ru 28 декабря 2020, 16:07

Актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря

Актриса Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, в настоящее время находится в реанимации с 80% поражением легких, передает zakon.kz.

Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, — говорится в сообщении Life Shot.

Отмечается, что 86-летнюю актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря, тогда у нее выявили поражение 36% легких.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬6
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Томирис» доставили в Казахстан
Книга из человеческой кожи хранится в библиотеке Нур-Султана