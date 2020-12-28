Лучшие 15 онлайн-школ Казахстана

Для всех казахстанских школ был объявлен республиканский конкурс.

В этом году школы всего мира, в том числе нашей страны, приняли вызов пандемии и перешли на совершенно новый формат обучения.

С целью мотивации онлайн-обучения, повышения качества образования и выявления лучших онлайн-школ команда BilimLand в рамках проекта OnlineMektep организовывала различные онлайн-конкурсы для учителей и учеников, где были разыграны электронные устройства и денежные призы.

Для всех казахстанских школ, подключенных к платформе OnlineMektep, был объявлен республиканский конкурс “Лучшая онлайн-школа 2020” с призовым фондом в 15 000 000 тенге. Конкурс проводился со 2 октября по 5 ноября 2020 года. В нем участвовали более все школы из 15 областей Казахстана. Победителями конкурса, в котором разыгрывались 15 интерактивных панелей BilimBook (с установленными ресурсами BilimLand, iTest, iMektep, Twig-bilim), стали самые активные и успешные школы:

Костанайская область – ГУ “Средняя школа №5 имени Бауыржана Момышулы” отдела образование акимата города Костаная.

Западно-Казахстанская область – КГУ “Средняя общеобразовательная школа имени А. Уразбаевой” отдела образования Казталовского района.

Город Шымкент – КГУ “Общеобразовательная средняя школа №81 имени Т. Тажибаева” Управления образования города Шымкент

Восточно-Казахстанская область – КГУ “Средняя школа №27” акимата города Усть-Каменогорска.

Павлодарская область – ГУ “Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы” города Павлодара.

Кызылординская область – КГУ "Школа-лицей №249 имени Ержигита Бозгулова” отдела образования Казалинского района”.

Акмолинская область – КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау.

Атырауская область – КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Макаша Бекмухамбетова" ГУ "Городской отдел образования".

Актюбинская область – КГУ "Общеобразовательная средняя школа №60" ГУ "Отдел образования города Актобе".

Алматинская область – КГУ "Средняя школа №4 с дошкольным мини-центром" ГУ "Отдел образования города Текели".

Туркестанская область – КГУ "Общая средняя школа №2 имени Хамзы" Отдела развития человеческого капитала акимата города Туркестан.

Город Нур-Султан – КГУ "Школа-гимназия № 77" акимата города Нур-Султан.

Город Алматы – КГУ "Школа-гимназия №86 им. Г. Мусрепова" Управления образования города Алматы.

Мангистауская область – КГУ "Курыкская средняя школа-гимназия" Каракиянского отдела образования.

Северо-Казахстанская область – КГУ "Покровская средняя школа".

В течение 10 лет наша команда работает с одной миссией – качественное образование, доступное всем. Для достижения этой цели недостаточно разрабатывать огромный объем контента и развивать технологии, необходимо уделять особое внимание пользователю. Мы постоянно поддерживаем обратную связь и анализируем уровень удовлетворенности учителей и учеников организацией дистанционного обучения и нашей платформой. В связи с этим мы понимаем, что необходимо проводить интересные мероприятия и конкурсы. Участники наших конкурсов не только творчески развиваются и повышают уровень компьютерной грамотности, но поднимают уровень успеваемости учеников и выигрывают полезные призы. В свою очередь, мы получаем активную обратную связь, исправляем и дорабатываем наш контент на содержательном и техническом уровнях, а также выявляем и удовлетворяем реальным потребностям наших пользователей. Все актуальные конкурсы и полезную информацию можно найти на платформе bilimland.kz и на официальных страницах в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Мы приглашаем все школы быть нашими партнерами и обеспечивать качественное образование вместе, – поделился директор департамента маркетинга BilimLand Канат Мырзаханов.

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