В Акмолинской области подвели итоги программы "Еңбек" за 2020 год

Техническим профессиональным специальностям обучились 1990 желающих.

В этом году на программу "Еңбек" выделено 7,6 миллиардов тенге. Результаты программы не заставили долго ждать, продемонстрировав достаточно хорошие показатели, передает управление внутренней политики.

По информации управления координации занятости и социальных программ, 841 человек получил микрокредит, 780 получили безвозмездные гранты в размере 200- ти месячных расчетных показателей.

Техническим профессиональным специальностям обучились 1990 желающих. Азы бизнеса постигли 1368 акмолинцев. И по третьему направлению, включающего в себя вовлечение в активную занятость по ряду проектов, трудоустроились 4804 человек.

В целом, если брать все программы и "ДКЗ", то выделено порядка 45 миллиардов тенге на создание 11 252 рабочих мест. На сегодня уже 11 тысяч созданы. Через центр занятости порядка 5 112 создали рабочих мест, то есть работа проводится, идет реализация 430 проектов. По области на 1 декабря по отчетам где-то 21 тысячу уже создали рабочих мест. Плановый показатель годовой уже выполнили. Постоянных рабочих мест мы создали 13 тысяч, - проинформировала руководитель областного ведомства Дина Ахметжанова.

Благодаря выделенным грантам и микрокредитам в рамках реализации программы жители области успешно запускают собственное дело. Оксана Сбасова является мамой троих детей. Выйдя из отпуска по уходу за ребенком, она пожелала заниматься любимым делом. В рамках программы "Бастау Бизнес" прошла онлайн-курсы и открыла свое дело.

С помощью обучения нам дали возможность получить либо льготный кредит, либо грант. Я выиграла грант - 485 тысяч тенге, и открыла такой вот уютный небольшой кабинет. Полученные деньги я полностью потратила на приобретение всего необходимого для маникюра и педикюра. То есть и педикюрное кресло, и пылесос, и лампу, и маникюрную машинку. Я считаю, что это огромный шанс, - отметила начинающий предприниматель.

К слову, по информации управления координации занятости и социальных программ, на следующий год также имеется план. Тем более по реализуемым проектам продолжается сопровождение до результата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!