В Уральске собака полгода ждет хозяина на обочине дороги

Она бегает за большими черными машинами.

В Уральске собака полгода сидит на обочине дороги. Местные жители считают, что она ждет хозяина, передает zakon.kz.

Как пишет "Уральская неделя", уже полгода по дороге на работу Екатерина Баймукашева и ее муж видят собаку. Черная дворняга по утрам сидит в одном и том же месте на обочине дороги между Уральском и Зачаганском. Местные жители считают, что она ждет своих хозяев.

Мы с мужем едем на работу рано утром на своем автомобиле, и собака уже сидит. Несколько раз нам удавалось покормить ее, некоторые водители тоже подкармливают собаку. Но она не всех подпускает к себе, животное не лает, не бросается на людей, а просто убегает в лес, - рассказала женщина.

Отмечается, что собака бегает за большими автомобилями черного цвета и лает.

С наступлением зимы кто-то из жителей построил для собаки будку и приделал табличку с просьбой не ломать ее, потому что это дом для собаки. Недавно будку сбросили с трассы на обочину. Теперь она лежит перевернутая вместе с табличкой. А черная собака по-прежнему с утра до позднего вечера продолжает ждать своего хозяина.

Ранее сообщалось о собаке из Алматинской области. Она три месяца приходила на могилу умершего хозяина и никого к нему не подпускала. Волонтеры забрали ее в Алматы, чтобы подыскать ей новых хозяев.

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