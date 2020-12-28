Информацией о новом вирусе в бананах пугают казахстанцев 

Этот текст пересылали друг другу пользователи России и Украины в начале 2020 года.

Казахстанцев пугают информацией о новом вирусе в бананах, сообщает zakon.kz.

Если верить рассылке, возбудитель страшной болезни содержится в бананах.

По информации stopfake.kz, это старый фейк, появившийся в России и Украине в начале 2020 года.

В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом N7N90. Самому старшему было 35 лет, а самому младшему год. Врачи, контактирующие с ними, находятся на карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте его людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста, пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе, — говорится в рассылке.

Этот текст пересылали друг другу пользователи России и Украины в начале 2020 года. Однако подтверждений этому сообщению не было.

Кроме того, вируса N7N90 не существует. Вероятнее всего, имелся в виду штамм вируса птичьего гриппа H7N9. Он передается воздушно-капельным путем. Данных о том, что возбудитель болезни способен выживать внутри фруктов и передаваться через них, нет. Вспышки птичьего гриппа регистрировались в 2013 году в Нидерландах, Италии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Мексике и Соединенном Королевстве. В целом они совпадали со вспышками инфекции среди домашней птицы. Болезнь проявлялась в форме конъюнктивита и легких инфекций верхних дыхательных путей, за исключением одного летального исхода, зарегистрированного в Нидерландах.

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