Традиция асар помогла осуществить мечту многодетной семьи в Жамбылской области

Традиции предков, заключающиеся в единстве и взаимовыручке, были и остаются самыми сильными качествами нашего народа.

Многодетная семья Абеновых из Жамбылской области отметит Новый год в новом доме. Жители села Жалпактобе Жамбылского района построили и подарили жилье своим односельчанам в рамках проекта "Асарлатып үй салу" при поддержке районного акимата, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, новоселов поздравил аким области Бердибек Сапарбаев. Он пожелал многодетной семье счастья, мира, уюта и достатка. По его мнению, проект, реализуемый в регионе, сплотил жамбылцев.

Шестикомнатный дом построили всего за несколько месяцев. Помимо этого, в дом завезли мебель и необходимую технику. Многодетная семья до этого жила вместе с родственниками в старом доме. О своем уголке они мечтали долгие годы.

Мы видим, что руководством области делается многое во благо и процветание нашего края. Наша мечта осуществилась также благодаря неравнодушным односельчанам. Помогали даже незнакомые люди. Огромное всем спасибо! Этот Новый год мне запомнится на всю жизнь, - говорит бабушка Калия Исмаилова.

Смысл проекта "Асарлатып үй салу" в том, чтобы общими усилиями односельчан построить жилье для своих соседей, инвалидов, малоимущих и многодетных семей. При этом кому помочь в первую очередь, решают сами люди с одобрения местного совета аксакалов, не остаются в стороне от благого начинания и местные исполнительные органы.

Всего в этом году методом народной стройки в регионе построены 84 дома, а это значит, что столько же семей с помощью своих односельчан и местной власти реально улучшили жилищные условия.

Традиции предков, заключающиеся в единстве и взаимовыручке, были и остаются самыми сильными качествами нашего народа.

Древний казахский обычай "асар" в переводе на русский язык означает "всем миром". Главная цель этой традиции – помощь другому. Помогали всем миром, но первым делом, конечно, подключались родственники. А также те, кто живут рядом, то есть соседи. Все это делалось совершенно безвозмездно, искренне. Добро непременно возвращалось. Тот, кому помогли, всегда был готов откликнуться на чужую беду. Правило добрососедства срабатывает и в наши дни.

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