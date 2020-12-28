Самый посещаемый сайт Казнета: кто разработчик?

OnlineMektep – это виртуальная школа для организации дистанционного обучения, которая является одним из модулей образовательной экосистемы BilimLand.

Как известно, в связи с пандемией коронавирусной инфекции многие перешли на удаленную работу и дистанционное обучение.

Самым посещаемым порталом Казнета стала образовательная платформа BilimLand.kz с новым модулем для дистанционного обучения OnlineMektep. Ежедневно платформой OnlineMektep пользуются 3 миллиона уникальных пользователей, а суммарное количество пользователей только за декабрь составило 6.7 миллионов (по данным zero.kz). При этом самые популярные запросы в поисковике Google.kz в течение всего 2020 года – "коронавирус, "онлайн мектеп" и "билим ленд".

OnlineMektep – это виртуальная школа для организации дистанционного обучения, которая является одним из модулей образовательной экосистемы BilimLand. Судя по данным сервиса Google Analytics, в течение только первой учебной четверти портал посетили 13 миллионов уникальных пользователей, а количество просмотров составило более 2 миллиардов – и это только за первые 2 месяца. Для IT-индустрии, и в целом для нашей страны, это первый случай с подобным масштабом посещаемости одного ресурса. Мы решили спросить у разработчиков данной платформы, как они справляются с подобным трафиком?

Технический директор компании BilimLand Александр Савченко рассказывает о процессе разработки платформы.

Перед нами стояла задача по реализации продукта за два месяца, причем это был объективный неизменный дедлайн, так как школьникам нужно начать обучение вовремя. Это огромная ответственность, и для всей нашей команды это был серьезный вызов. Самым сложным в процессе разработки продукта была приоретизация задач, потому что продукт масштабный и сложный, поэтому всегда приходилось чем-то жертвовать, иногда даже чем-то важным, - сказал он.

Мы также решили узнать мнение других членов команды о работе над продуктом.

При разработке нужно было выбрать стек технологий, максимально быстрый для реализации функционала, поэтому мы остановились на PHP с фреймворком Laravel и GoLang для высоконагруженных сервисов, на фронтенде VueJS для SPA, ReactJS для интерактивных уроков, а хранилище данных – MySQL, PostgreSQL и ClickHouse. Были сомнения насчет поведения данных технологий при высоких нагрузках, но позже мы убедились, что сделали правильный выбор, – рассказывает IT-архитектор команды Лачугин В.

"Мы впервые столкнулись с хайлоадом (прим. автора "высокие нагрузки"). Одномоментно это свыше 100 тысяч пользователей. Сложность была в том, что подготовка к подобным нагрузкам готовится в течение нескольких месяцев, потому что такой уровень стойкости достигается путем "нагрева", когда аудитория и трафик набираются постепенно и в ходе мониторинга постоянно дорабатываются узкие места (прим. автора "большое скопление трафика пользователей в одном месте, например на кнопке"). Мы же получили взрывную нагрузку сразу 1 сентября, к такому подготовиться было крайне тяжело, но мы справились", – отмечает Дамир Искандеров, тимлид бекенд-разработки.

На данный момент Bilimland с модулем OnlineMektep – это один из самых популярных и полезных продуктов на рынке IT и EdTech в Казахстане. Наша команда уже 10 лет работает на стыке технологий и образовательных услуг и сегодня является лидером своего рынка. Образовательные решения BilimLand в прошлом году прошли апробацию в школах Узбекистана, и с текущего года мы, совместно с локальными партнерами, начали внедрять контент и EdTech-разработки на новой территории. Проект долгосрочный, и на следующий год планируется инвестировать порядка $2 миллионов, - рассказывает директор BilimLand Рауан Кенжеханұлы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!