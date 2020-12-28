40-тонный контейнер украла группа серийных воров в Алматинской области

На сегодня уже доказана причастность подозреваемых к десяткам краж.

Группу серийных воров обезвредили в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, группа состояла из трех человек в возрасте от 33 до 44 лет.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП Енбекшиказахского района задержали подозреваемых в совершении серии краж на территории района. На сегодня уже доказана причастность подозреваемых к десяткам краж. К примеру, подозреваемые украли 40 тонный контейнер, стоимостью 900 тысяч тенге. Также есть факты квартирных краж, где одному их потерпевших нанесен ущерб в размере 1 млн 235 тысяч тенге, – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Талгат Сейлханов.

В ходе следствия выяснилось, что один из подозреваемых уже привлекался за грабеж и кражу.

Все подозреваемые дали признательные показания. Стало известно, что один из задержанных ранее уже совершал аналогичные виды преступлений. Подозреваемые помещены в Изолятор временного содержания УП Енбекшиказахского района. В отношении них начато досудебное расследование по ст.188 УК РК “Кража”, – дополнил Сейлханов.

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