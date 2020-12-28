Как подать заявку на использование пенсионных накоплений 

Нужно иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с неистекшим сроком действия.

В январе 2021 года Отбасы банк запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Об этом сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передает Sputnik.

Нужно иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с неистекшим сроком действия. Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ или на портале egov.kz.

Портал будет очень простой. Там можно будет шаг за шагом определиться, на какую цель вы хотите потратить свои пенсионные накопления. Первая цель – полный расчет по любым гражданско-правовым сделкам, где вы приобретаете себе жилище в собственность. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия, договор приватизации, договор о долевом участии в жилищно-строительном кооперативе, договор рассрочки, обмена жилища. То есть мы предусмотрели все возможные способы приобретения жилья за полный расчет, - сообщила Ибрагимова.

Вторая цель – внесение первоначального взноса по ипотеке, когда человек хочет приобрести новое жилье, продолжила она.

Третья цель – частичное или полное погашение задолженности по имеющемуся ипотечному жилищному займу. Здесь будет погашение основного долга и вознаграждения, штрафы и пени приниматься не будут", - сказала она.

Четвертая цель – получение ипотечного жилищного займа в системе жилищно-строительных сбережений.

Пятое - рефинансирование, шестое – полное погашение задолженности по договорам долгосрочной аренды.

Есть у нас долгосрочная аренда от фонда недвижимости "Самрук-Казына", от Казахстанской ипотечной компании, от других различных компаний. Здесь долгосрочная аренда с правом выкупа тоже предусмотрена, - добавила она.

Седьмая цель – уступка прав заявителя ближайшим родственникам.

Правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники брат, сестра могут переуступить часть накоплений в пользу лица, который будет получателем выгоды, - сказала Ибрагимова.

Восьмая цель – лечение.

На сегодня проект правил находится на обсуждении.

Для подачи заявления заявителю нужно будет:

- зайти на портал, авторизоваться с ЭЦП и открыть Личный кабинет;- выбрать цель, на которую заявитель хочет потратить средства. У каждой цели свой список документов, их нужно заранее отсканировать;- указать сумму, которую хочет использовать;- нажать кнопку "Сформировать заявку";- подписать с помощью ЭЦП три заявления, необходимые для запроса средств в ЕНПФ;- далее клиент (при наличии спецсчета) нажимает кнопку "Отправить заявку в ЕНПФ";- после получения уведомления о наличии необходимой суммы, клиенту открывается окно загрузки документов. Документы должны быть загружены в течении 45 рабочих дней после поступления средств на спецсчет. В противном случае они будут возвращены в ЕНПФ.

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