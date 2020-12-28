Какие санитарные меры будут предприняты в день выборов 10 января

Казахстан - это не единственная страна, в которой проходят выборы в период пандемии.

Чтобы обеспечить безопасность выборного процесса и всех участников, будет принято соответствующее постановление главного санитарного врача. Сейчас обсуждаются его формат и меры, которые найдут отражение в нем. Об этом, отвечая на вопрос журналиста о сантребованиях в день выборов, сказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, сообщает zakon.kz.

По ее словам, предварительно определены 3 основные категории требований: первая – к организации процесса, вторая – к избирателям, третья – к лицам, находящимся на избирательных участках в течение дня.

В помещении обязательны – бесконтактная термометрия, обязательное регулирование потоков, социальная дистанция, обязательный масочный режим, использование санитайзеров, наличие изолятора на случай выявления больного с подозрением на COVID, или любого температурящего больного. Требования к избирателям - обязательные маски, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции. Учитывая, что эпидситуация нестабильная, регионы постоянно перемещаются из красной в желтую зону, и из зеленой в желтую, в целях обеспечения безопасности проведения выборов, рассматривается вопрос об обязательном тестировании той категории лиц, которые будут постоянно находиться на избирательных участках. Это, согласно закону, члены избирательных комиссий, наблюдатели, доверенные лица. Планируется рассмотреть вопрос о том, что тестирование будет обязательным для регионов красной и желтой зон не только в разрезе регионов, но и уже районного уровня в регионах, которые с 25 декабря и до момента голосования будут находиться в зоне повышенного риска. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо будет сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов, то есть с 5 по 9 января, - разъяснила положение Айжан Есмагамбетова.

ПЦР-тест хотят сделать бесплатным. Нужно зарегистрироваться в управлении здравоохранения, предъявив документ, подтверждающий статус члена избиркома, наблюдателя, или доверенного лица.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить доступ к тестированию, сформировать списки, отрегулировать потоки и определить лаборатории, где будут проводиться эти тестирования. Все эти меры запланированы для того, чтобы обеспечить безопасность проведения выборов и участников выборного процесса. Возможно эти меры и подходы будут еще корректироваться. Учитывая, что представители СМИ не будут находиться постоянно на избирательных участках, к ним требования по ПЦР тестированию предъявлять не собираются, - резюмировала глава комитета.

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