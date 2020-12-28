Можно ли использовать пенсионные накопления на ремонт жилья

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Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры.
Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, можно ли будет использовать досрочно снятые пенсионные накопления на ремонт жилья, передает корреспондент zakon.kz.
Очень много сейчас вопросов в обществе, чтобы разрешили (использовать накопления) на ремонт жилья. Но ремонт - это все-таки текущие расходы. Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры, - пояснила Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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