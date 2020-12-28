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Можно ли использовать пенсионные накопления на ремонт жилья

Фото: pixabay.com 28 декабря 2020, 18:19

Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры.

Председатель‌ ‌правления‌ "Отбасы‌ ‌банка"‌ ‌‌Ляззат Ибрагимова рассказала‌, можно ли будет использовать досрочно снятые пенсионные накопления на ремонт жилья, передает корреспондент zakon.kz.

Очень много сейчас вопросов в обществе, чтобы разрешили (использовать накопления) на ремонт жилья. Но ремонт - это все-таки текущие расходы. Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры, - пояснила Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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