В Грозном произошло нападение на сотрудников полиции

Приложение zakon.kz
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Нападавшие были вооружены ножами.
В центре Грозного произошла стрельба, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, произошло нападение на сотрудников полиции.
Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza боевики, атаковавшие сотрудников полиции были вооружены ножами. Они напали на сотрудников, желая завладеть служебным оружием, но были убиты.
16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в ходе контртеррористической спецоперации в Чечне боевика.
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