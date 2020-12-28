Туман накроет восемь регионов Казахстана 

Вероятность шторма 90-95 %.

29 декабря в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Вероятность шторма 90-95 %.

В Атырауской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 80-85%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается низовая метель. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Костанайской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %

В Туркестанской области местами сохраняется туман. В Шымкенте временами сохраняется туман. В Туркестане декабря временами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95 %.

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