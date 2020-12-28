В Новый год без долгов. Мужчина выплатил миллионные долги по алиментам

У должника имеется несовершеннолетняя дочь.

Житель Нур-Султана задолжал по алиментам с мая 2016 года около 2,3 млн тенге. Было возбуждено исполнительное производство, передает zakon.kz.

Как сообщила региональная палата частных судоисполнителей Нур-Султана, у должника имеется несовершеннолетняя дочь.

Он должен был выплачивать алименты после решения Сарыаркинского суда с 2016 года. По неизвестным причинам должник избегал выплат. Однако частному судебному исполнителю, который занимался этим производством, удалось добиться единовременного погашения долга в размере 2 млн 250 тысяч тенге, - рассказала замруководителя региональной палаты Мадина Жанасаева.

Другой должник избавился от обязательства после продажи гаража с прилегающим земельным участком.

19 июня 2019 года года было возбуждено дело на другого должника, сумма долга по налогу на ИПН и налогу по имуществу составила 801 074 тенге. В собственности должника имелся гараж с прилегающим к нему земельным участком, была произведена опись и арест имущества, вследствие которого произведена его оценка и гараж оценили в 1,5 млн. тенге. Однако имущество было продано с аукциона за 837 тысяч тенге, так как долг был погашен не полностью, остаток долга составляет 180 тысяч тенге, - отметила Жанасаева.

В региональной палате ЧСИ Нур-Султан призвали жителей встретить Новый 2021 год без долгов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!