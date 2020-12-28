11 авто с помощью линейки угнал мужчина

На всех 11 автомобилях не было никакой сигнализации.

В МВД рассказали подробности задержания серийного автовора. Житель Шымкента сумел в одиночку угнать 11 Daewoo Nexia, которые открывал обычной школьной линейкой, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Задержанный четыре месяца промышлял по налаженной схеме: приезжал в город примерно в восемь вечера, когда водители возвращались с работы, затем находил авто с самой простой системой безопасности, угонял машины строго с четырех до шести утра, когда все спали. Свою любовь к бюджетной иномарке автовор объяснил просто: на всех 11 автомобилях не было никакой сигнализации.

Он угонял машины из дворов, где нет освещения и камер видеонаблюдения. Шесть авто уже вернули владельцам, остальные были проданы через соцсети и разобраны на запчасти.

Выяснилось, что он открывал автомобили с помощью обычной линейки, после чего вскрывал замок зажигания, заводил двигатель и перегонял машину в безопасное место. Там с машин снимал номера, вместо них надевал поддельные номерные знаки Российской Федерации, которые им были приобретены через интернет, - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

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