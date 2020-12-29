Новые мутации коронавируса предрекли в ВОЗ

В 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса.

Мутации коронавируса продолжатся, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет внимательно следить за новыми вариантами, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мутации продолжатся, мутация - это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи, - заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что ВОЗ продолжит внимательно наблюдать за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса. Он призвал страны оперативно делиться информацией с ВОЗ и другими государствами о новых штаммах.

В середине стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.

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