Водителя зажало в салоне, его вытащили спасатели Алматы

А затем забрали в больницу.

В Алматы на проспекте Сейфуллина южнее улицы Акан Серы произошло ДТП с участием Mercedes E-Class и Nissan Cedric, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Nissan ехал по Сейфуллина в южном направлении, ему навстречу следовал водитель Mercedes. Переехав улицу Акан Серы, водитель Nissan начал разворачиваться, не доезжая до разрыва сплошной линии несколько метров. Водитель Mercedes не ожидал этого маневра, в результате чего протаранил Nissan в бок и "протащил" несколько метров.

Удар был такой силы, что водителя Nissan зажало в салоне автомобиля. Прибывшие полицейские пытались извлечь пострадавшего. Позже к месту прибыли сотрудники службы спасения, которые и вызволили его. Пострадавшего госпитализировали.

Различные травмы получили также водитель и пассажирка Mercedes.

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