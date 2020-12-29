Бекмамбетов выпустит в сеть интерактивный фильм "Игрок"

Фильм сняли в формате скринлайф, который позволяет зрителям принимать решения по ходу действия.

Премьера фильма "Игрок" продюсера Тимура Бекмамбетова в формате скринлайф состоится во вторник на специальной интерактивной платформе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

29 декабря выходит комедия про карты, деньги и Новый год "Игрок" от создателей "Елок" с героями полюбившейся российским зрителям кинофраншизы, - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщил один из авторов идеи и продюсер проекта Тимур Бекмамбетов, фильм снят в формате скринлайф, в него заложены разные игровые механики, что позволит зрителям принимать решения по ходу действия.

Роли в новогодней комедии исполнили Гоша Куценко, который стал одним из соавторов идеи и продюсером проекта, Мария Шукшина, Александр Робак, Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга. Фильм будет бесплатно доступен на платформе в течение всех новогодних праздников.

Под Новый год мы ищем ответ на извечный русский вопрос: как стать счастливым и где взять много денег? Мне кажется, мы сняли очень веселый и очень честный ответ на этот вопрос. Мы исследуем все радости и неудачи русского человека в погоне за легкими деньгами и показываем, чему самому главному нас может научить уходящий 2020 год, - поделился Куценко, чьи слова привели в пресс-службе.

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