В США одобрили идею раздать американцам по две тысячи долларов

Выплаты в условиях пандемии вырастут с $600 до $2 тыс.

Палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики.

В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, 134 выступили против.

Законопроект о поддержке американской экономики, подписанный президентом США Дональдом Трампом, рассчитан на 900 миллиардов долларов. В том числе в нем прописано увеличение выплат гражданам с 600 долларов до 2000. Конгресс отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат. Палата представителей, проголосовав в поддержку этой инициативы, фактически выполнила требование Трампа.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Размер выплаты увеличится с 600 до 2000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!