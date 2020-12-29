Отказ от вакцины из РФ сочли "спланированным уничтожением народа" в Украине

Ранее Зеленский заявил, что поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в январе.

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса "Спутник V" спланированным уничтожением народа, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае — в феврале.

По словам Степанова, в рамках международного механизма COVAX уже подписаны технические документы на поставку восьми миллионов доз вакцины.

Как считает Рабинович, Киев "обязан вернуться к российской вакцине", если власти действительно хотят "выйти из этой ситуации с коронавирусом" и Украине нужна вакцинация.

Я вам по-людски скажу еще: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа, — заявил парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

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