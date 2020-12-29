Онколог назвал вызывающие рак косметологические процедуры

Опасность представляют химикаты, с помощью которых наводят красоту.

В погоне за красотой и идеальной кожей вполне можно заработать смертельно опасные заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

О том, какие бьюти-процедуры чреваты страшным исходом, рассказал врач-онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

Он назвал одним из возбудителей рака диоксан — канцероген, который можно встретить в популярных шампунях, средствах для ванн и многих косметологических препаратах. Следующая потенциально опасная процедура — окрашивание волос. Дело в содержании краски. В ней может быть более пяти тысяч различных химических веществ.

Раком грозит закончиться и выпрямление волос. При этом наиболее оно опасно для мастеров, чем для клиентов. Препараты для этой процедуры содержат формальдегид, поэтому выпрямлять волосы больше, чем восемь раз в месяц, не рекомендуется. Риск возникновения рака кожи повышает и частое использование ультрафиолетовой лампы для ногтей. Популярная же ботулинотерапия (или уколы ботокса), по словам онколога, в этом плане безопасна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!