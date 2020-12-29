За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 70город Алматы - 80город Шымкент - 2Акмолинская область - 55Актюбинская область - 2Алматинская область - 66Атырауская область - 124Восточно-Казахстанская область - 51Жамбылская область - 18Западно-Казахстанская область - 45Карагандинская область - 39Костанайская область - 61Кызылординская область - 1Мангистауская область - 4Павлодарская область - 58Северо-Казахстанская область - 60Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлены 153 199 заболевших.

В Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 88,в городе Алматы - 66,в городе Шымкент - 8,в Акмолинской области - 59,в Актюбинской области - 23,в Алматинской области - 39,в Атырауской области - 103,в ВКО - 206,в ЗКО - 13,в Карагандинской области - 39,в Костанайской области - 2,в Кызылординской области - 14,в Мангистауской области - 2,в Павлодарской области - 91,в СКО - 74,в Туркестанской области - 14.

Всего в стране выздоровели – 140 684 человека от COVID-19.

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