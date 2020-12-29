Казахстанцам, обучающимся в российских вузах, разрешат защиту дипломных дистанционно

Студентам, которые не могут приехать на обучение в Россию, могут предоставить академический отпуск или разработать индивидуальные учебные планы.

Казахстанским студентам, не имеющим возможности прибыть в Россию из-за пандемии, разрешили защитить дипломную работу дистанционно, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в России.

По итогам проведенных переговоров дипломатов Посольства с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, ведущих ВУЗов России сообщаем следующее. Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В частности, Министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск, - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, на сайте ведомства отмечено, что те студенты, которые не смогут попасть в Россию к моменту окончания учебы, смогут защитить диплом дистанционно. Также было подчеркнуто, что отчисления в связи с переходом на удаленный формат производиться не будут. Для тех выпускников, кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме.

С российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина. Посольство держит на контроле ситуацию с казахстанскими студентами, работа продолжается. В случае возникновения вопросов, связанных с отчислением казахстанцев, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке, - сказано в сообщении посольства.

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